Manifestantes impedem discurso de secretário dos EUA Vários manifestantes interromperam uma conferência sobre aids no momento em que discursava o secretário de Saúde dos EUA, Tommy Thompson. Cerca de 40 pessoas chegaram até o pódio enquanto Thompson tentava prosseguir com seu discurso na 14ª Conferência Internacional sobre a Aids, que está sendo realizada em Barcelona, Espanha. Alguns manifestantes portavam cartazes que diziam: ?Procurados: Bush e Thompson, por homicídio e negligência com a aids?. Enquanto os agentes de segurança protegiam o secretário, os manifestantes, que gritavam "Vergonha, Vergonha!", bloquearam o pódio e criaram um alvoroço que impediu que as palavras de Thompson fossem ouvidas. O secretário abandonou a plataforma e posteriormente deu uma entrevista coletiva atrás do auditório. "Os Estados Unidos se comprometeram com esta luta internacional", afirmou. "Entendo que as pessoas ajam de forma apaixonada com relação a esse assunto e queiram culpar os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sob a administração (do presidente George W.) Bush dobraram as verbas para a luta contra a aids".