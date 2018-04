Manifestantes invadem hospital na capital tailandesa

Os manifestantes buscavam policiais e soldados no hospital. Como não os encontraram, retornaram para a zona próxima onde estão acampados. O hospital suspendeu as suas atividades, exceto para cirurgias de emergência.

O primeiro-ministro tailandês, Abhisit Vejjajiva, apareceu na televisão nacional para criticar as ações recentes dos manifestantes, que paralisaram várias áreas do centro da capital. Os Camisas Vermelhas, em sua maioria gente pobre do campo, pedem a dissolução do Parlamento e a realização de eleições.

Os oposicionistas afirmam que Abhisit chegou ao poder por sua cumplicidade com a elite burocrata e o Exército - o premier foi eleito em votação indireta do Parlamento. Antes disso, os militares haviam derrubado o então primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, em um golpe de estado em 2006.

"Não é necessário que eu condene (a invasão do hospital), pois a sociedade tailandesa e a comunidade mundial já o fizeram", disse Abhisit. Ele acrescentou que o governo "não permitirá nenhum movimento que represente ameaça para a população". Mais tarde, os manifestantes abriram uma parte de uma barricada a fim de permitir a entrada de veículos em uma das entradas do Hospital Chulalongkorn.