Manifestantes italianos param trem com material dos EUA Um grupo de manifestantes pacifistas parou um trem que estaria transportando equipamentos militares no norte da Itália, na noite desta sexta-feira, informou um oficial de polícia. A imprensa italiana informou que o trem era proveniente de Vicenza e estaria transportando equipamentos militares norte-americanos para a base militar de Campo Darby, utilizada pelos Estados Unidos e situada nos arredores de Pisa. O trem foi interrompido pelos manifestantes em Monselice, a 15 quilômetros de Pádua, e voltou para seu local de origem. Um policial confirmou que 120 manifestantes estavam reunidos no vilarejo de Monselice e as autoridades locais decidiram não permitir que o trem chegasse à estação. Mesmo sob condição de anonimato, o policial preferiu não falar sobre a carga transportada pelo trem nem sobre seu destino. No último sábado, mais de 1 milhão de manifestantes pacifistas reuniram-se em Roma para protestar contra a possibilidade de uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque.