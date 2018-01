Manifestantes marcham em Buenos Aires contra o governo Centenas de milhares de trabalhadores marcham pela capital argentina em uma das maiores manifestações já realizadas nos últimos meses contra as medidas de austeridade do governo federal. Fogos de artifícios eram estourados das sacadas dos prédios em saudação aos manifestantes que passavam pelas ruas embaixo, em direção à sede do governo, em frente a Praça de Maio. As ambulâncias ficaram de prontidão e as autoridades fecharam as entradas das repartições públicas e da Bolsa de Buenos Aires como precaução, enquanto o tráfego virava um caos nas ruas do centro. Ônibus lotados com manifestantes chegaram na capital vindos de todos os pontos do país para a marcha, que foi organizada pelas principais centrais sindicais do país. Os funcionários públicos também aderiram ao movimento. Juan Antonio Alcine, trabalhador de 54 anos, morador de Buenos Aires, disse que estava marchando contra o "ajuste" porque um corte de 13% nos salários dos funcionários públicos é muito duro. "Tenho de sustentar duas filhas que não estão trabalhando e o governo ainda quer tirar nosso dinheiro", disse Alcine. "Estou furioso. Eles vêm nos mantendo em agonia com cortes atrás de cortes. Não há trabalho, há desemprego e os salários estão encolhendo. Se isso continuar, haverá caos no país. Essa é a pior (crise) que já aconteceu". O governo, pressionado pela acentuada crise econômica, está reduzindo os salários dos trabalhadores e as aposentadorias numa tentativa de cortar os gastos. O presidente argentino Fernando de la Rúa disse que reconhece o impacto social das medidas de austeridade. "Entendo as preocupações das pessoas, as dificuldades que todos estão sentindo por causa dessa prolongada recessão", disse De la Rúa. Contudo, ele pediu o apoio da população, acrescentando que o governo não teve escolha a não ser apertar a contenção de gastos.