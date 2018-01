Manifestantes morreram protestando contra tiroteio da véspera Três iraquianos morreram em Falluja no segundo incidente entre manifestantes e tropas norte-americanas na cidade, segundo médicos do local consultados por correspondentes internacionais. O prefeito da cidade disse que duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas. A versão norte-americana diz que os iraquianos dispararam primeiro contra soldados em um comboio. É o segundo incidente em menos de 48 horas durante manifestações. O primeiro, na segunda-feira à noite, deixou 13 iraquianos mortos. Não há indicações de baixas do lado americano. O Comanda Central no Catar informa que investiga os acontecimentos. Os incidentes em Falluja, uma cidade de muçulmanos sunitas, bastião do Partido Baath, de Saddam Hussein, a 50 quilômetros a oeste de Bagdá, reflete as tensões crescentes na região enquanto as forças norte-americanas tentam manter a paz no Iraque. A manifestação desta quarta-feira foi em protesto contra a morte de 13 pessoas no tiroteio de segunda-feira. Cerca de mil civis que marchavam pelas principais ruas da cidade pararam em frente ao quartel da Divisão Aerotransportada 82 do Exército, em um complexo que havia pertencido ao Partido Baath. Os manifestantes levavam cartazes que condenavam o tiroteio de segunda-feira. Revoltados os civis atacaram o quartel com pedras e sapatos. Acuados, os soldados americanos responderam com tiros e a multidão se dispersou. O tenente coronel Tobin Green, comandante de um regimento em Falluja, disse que houve disparos contra um comboio de seis veículos e que os soldados responderam com fogo. ?Estas são ações deliberadas do inimigo para usar a população como escudo´´, disse Green, cujo regimento veio de Fort Carson, Colorado, há três semanas. O major Michael Marti, um oficial de inteligência norte-americana, disse que soldados dispararam contra os manifestantes que atiravam pedras em um comboio. Funcionários municipais que presenciaram o incidente disseram que não viram nem ouviram disparos vindo dos manifestantes. Um numeroso grupo de pessoas se reuniu indignados à frente da prefeitura e chefes locais se reuniram com militares norte-americanos em um esforço para reduzir as tensões. ?Vá embora?, gritou um manifestante a um dos soldados norte-americanos que guardavam a prefeitura. Veja o especial :