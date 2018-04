Manifestantes na Tailândia pressionam por novos pleitos

Houve pequenos distúrbios em alguns setores da cidade e uma granada explodiu no estacionamento da sede do Partido Democrata, ferindo dois policiais, segundo dirigentes dessa sigla. Desde o início dos protestos, em 12 de março, dezenas de explosões similares tiveram como alvo escritórios do governo.

O primeiro-ministro, Abhisit Vejjajiva, disse na televisão nacional que os protestos violavam as leis, mas o governo continuará com sua política de tolerância a fim de evitar a violência. Os manifestantes, muitos deles agricultores de zonas empobrecidas, ameaçam manter a pressão até que Abhisit renuncie e convoque novas eleições. O premier propôs convocar eleições no fim do ano, mas os manifestantes querem a mudança na liderança política antes disso.