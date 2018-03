Manifestantes ocupam ruas na Tailândia contra governo Manifestantes ocuparam as ruas próximas ao Parlamento da Tailândia e tentam impedir o governo do país a apresentar o seu projeto político aos legisladores. A ação foi conduzida pela Aliança Popular para a Democracia - que pressiona pela renúncia do governo - e ocorreu após a detenção de dois líderes políticos do partido oposicionista. O governo do primeiro-ministro Somchai Wongsawat, que tomou posse em 25 de setembro, não pode começar a funcionar de maneira legal no país antes de apresentar seu plano de governo ao Parlamento. "Nós marchamos para o Parlamento, que o governo fantoche usa como um meio para se manter no poder", disse Sirichai Miangam, um dos líderes manifestantes. A oposição insiste que falta legitimidade ao partido governista, o Partido do Poder Popular, mesmo após o grupo político ter obtido uma vitória clara nas eleições gerais de dezembro. Segundo a oposição, o sistema eleitoral vigente no país favorece a corrupção e a venda de votos e além disso a população rural tem pouca instrução para ser responsável na livre escolha dos seus representantes. Cerca de 300 policiais foram estacionados na frente do Parlamento na noite de hoje. A crise política na Tailândia começou em 2006, quando o primeiro-ministro do país, o magnata Thaksin Shinawatra, foi afastado por corrupção. O sucessor de Thaksin, Samak Sundarajev, sofreu o mesmo destino em 9 de setembro - a oposição agora quer o afastamento do atual premiê, Somchai, que é cunhado de Thaksin e do mesmo grupo político.