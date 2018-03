Manifestantes palestinos enfrentam soldados de Israel

Cerca de duas mil pessoas se reuniram no posto militar de Beitunia nesta quinta-feira, com a esperança de marchar até os arredores da prisão militar. Quando os soldados impediram o avanço do grupo, os manifestantes passaram a jogar pedras e incendiar carros. As tropas israelenses responderam com balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersas a multidão.

O Exército israelense estima que o tamanho do grupo em confronto seja de cerca de 300 pessoas e alega que está usando meios não-letais para acabar com o que foi considerado como motim violento.

Os palestinos fizeram protestos em toda a Cisjordânia durante a semana em solidariedade aos 4,5 mil prisioneiros detidos por Israel. Eles consideram os prisioneiros como heróis em uma luta contra a ocupação israelense. As informações são da Associated Press.