Manifestantes pedem apoio do exército no Egito Milhares de manifestantes egípcios desafiaram hoje o toque de recolher imposto pelo governo, se reunindo em frente ao edifício da televisão estatal, onde pelo menos um carro blindado estava estacionado. Segundo testemunhas, os manifestantes pediram o apoio do exército. "O exército e o povo, juntos" gritava a multidão em frente ao prédio, onde também funciona o Ministério da Informação e que fica perto da chancelaria do Egito.