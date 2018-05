Manifestantes pedem fim do diálogo com o Irã e pressionam por sanções

GENEBRA - Cerca de uma centena de manifestantes se concentram em frente à sede da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra nesta segunda-feira, 6, para pedir o fim do diálogo sobre o programa nuclear do Irã e a imposição de sanções contra a República Islâmica.

Os cartazes levados pelos manifestantes diziam "Parem o diálogo" e "Não ao diálogo, sim às sanções". Segundo os opositores do regime iraniano, o diálogo "não faz mais que dar tempo a Teerã para que possa adquirir uma bomba atômica", motivo pelo qual pede-se que as grandes potências fortaleçam as sanções contra o Irã.

As negociações foram retomadas nesta segunda depois de 14 meses de paralisação. Participam do diálogo o Irã e o grupo 5+1, composto por Rússia, EUA, China, Reino Unido, França e Alemanha.

As potências acreditam que o Irã mantenha o programa de enriquecimento de urânio para fabricar armas nucleares. Teerã, porém, nega e diz que seus projetos nucleares têm fins pacíficos.