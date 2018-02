Manifestantes pedem morte de dono de prédio Moradores da capital de Bangladesh, Daca, protestaram ontem enquanto o dono do prédio que desabou na semana passada - matando quase 400 pessoas - era levado a um tribunal. De acordo com testemunhas, Mohamed Sohel Rana usava capacete e colete à prova de balas. Os manifestantes pediam seu enforcamento. Ele foi detido após quatro dias de busca. Ontem, a empresa canadense Loblaw prometeu compensar parentes de empregados mortos no prédio enquanto confeccionavam roupas da grife.