Manifestantes pedem que presidente alemão deixe cargo

Centenas de manifestantes, muitos mostrando sapatos em referência aos protestos no mundo árabe, juntaram-se na estrada do palácio cantando "Wulff precisa ir".

O presidente alemão enfrenta pressão intensa sobre um empréstimo privado que recebeu da esposa de um empresário rico e um telefonema que ele deu para o editor de um jornal antes que publicasse uma matéria sobre o caso.

Wulff diz que o telefonema foi um "erro sério", mas ele tem trocado insultos com o jornal sobre se ele realmente tentou evitar a (divulgação da) matéria. Ele argumenta que apenas buscou um adiamento. As informações são da Associated Press.