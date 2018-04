Manifestantes pedem renúncia do presidente da Tunísia

Tunisianos ocuparam ruas da capital em protesto.

TÚNIS - Centenas de pessoas fizeram nesta sexta-feira, 14, uma passeata em Túnis, capital da Tunísia, para pedir a renúncia do presidente do país, Zine El Abidine Ben Ali, um dia depois de o líder ter apresentado uma lista de promessas e concessões com o objetivo de encerrar os distúrbios pelo país.

Os manifestantes carregam faixas nas quais se lê "não esqueceremos", uma referência às mortes ocorridas. A marcha, pacífica, ocorre depois de o único sindicato legal ter realizado uma greve simbólica de duas horas na capital.

Quase um mês de distúrbios e protestos por causa do desemprego e outros problemas sociais deixaram pelo menos 23 mortos, mas a oposição diz que o número é muito maior. Na quinta, Ben Ali ordenou que os preços dos alimentos fossem reduzidos.

Ele também fez promessas de liberdades políticas e de expressão e disse que vai deixar o cargo quando seu mandato acabar, em 2014. As informações são da Associated Press.