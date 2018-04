Manifestantes pró e contra governo se enfrentam no Egito Pela primeira vez desde que o novo presidente do Egito chegou ao cargo, seus simpatizantes islamitas entraram em confronto com manifestantes liberais. O tumulto ocorreu nesta sexta-feira no Cairo, durante protesto de oposicionistas, e envolveu milhares de pessoas. Mais de cem pessoas ficaram feridas, segundo a agência de notícias do governo egípcio.