Manifestantes pró-Rússia invadem base ucraniana na Crimeia

Cerca de 200 manifestantes pró-Rússia invadiram uma base da Força Aérea ucraniana no oeste da Crimeia neste sábado, 22, segundo correspondentes da agência de notícias AFP.

A invasão do grupo, que não portava armas, ocorreu na cidade de Novofedorivka. De acordo com relatos, os manifestantes quebraram janelas ao invadir a base, enquanto funcionários ucranianos se refugiavam no interior de prédios locais e lançavam bombas de gás na direção dos invasores.

Em referendo realizado no último dia 16, a república autônoma da Crimeia decidiu abandonar a Ucrânia e voltar a fazer parte da Rússia. (Fonte: Dow Jones Newswires)