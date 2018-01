Manifestantes prometem infernizar a convenção republicana Ativistas planejam invadir e ocupar hotéis que hospedam políticos, bloquear importantes esquinas e as portas de grandes empresas durante a convenção nacional do Partido Republicano, marcada para o Madison Square Garden, a partir de 30 de agosto. Eles planejam usar o que chamam de ?malícia criativa? a fim de chamar atenção para o que pensam do governo Bush. ?Mandaremos a mensagem alto e claro, que as pessoas têm um sentimento tão forte que estão disposta a arriscar suas liberdades e seus corpos?, disse Cindy Rosin, ativista envolvida no esforço. Enquanto alguns manifestantes vêm enfrentando a burocracia do município de Nova York para obter autorização para passeatas e comícios, outros planejam há meses atos de desobediência civil pura e simples. O promotor público de Manhattan disse prever 1.000 prisões ao dia durante os quatro dias da convenção - três vezes o número normal de capturas diárias - e que os manifestantes não-autorizados serão maioria.