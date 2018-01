Manifestantes protestam contra candidatos na Argentina Integrantes de um grupo denominado "Que se vayan todos" (que todos saiam de seus cargos) realizaram esta manhã uma manifestação contra Daniel Scioli, candidato a vice-presidente justicialista da Frente para a Vitória, encabeçada por Néstor Kirchner, logo após ele ter votado em uma escola de um bairro de Buenos Aires. Os manifestantes não o agrediram fisicamente mas lhe jogaram pedaçinhos de papel com a frase "Pátria ou morte, que todos deixem seus cargos". O candidato do Movimento Federal Recrear, Ricardo López Murphy, também sofreu protestos de manifestantes do grupo de esquerda "Quebracho", e prometeu que se eleito terá "mão- dura contra os grupos rebeldes, incluindo os piqueteiros". Quem também fez duras declarações contra os manifestantes foi o ex-presidente Carlos Menem. "São inimigos da democracia, é uma atitude que não se compadece com o que os argentinos querem" e estão "fora da lei, com capuzes e paus", advertiu Menem, que votou bem cedo em sua província de La Rioja e viajou de volta à Buenos Aires para acompanhar a apuração dos votos. O candidato presidencial Kirchner repudiou as agressões sofridas por seu adversário Murphy, com quem disputa voto a voto um lugar no segundo turno das eleições, em 18 de maio. Durante todo o dia, deverão ocorrer diversas manifestações em todo o país, principalmente na Capital Federal, contra as eleições. Tratam-se de grupos populares que reivindicam eleições gerais para todos os cargos e novos protagonistas para uma igualmente nova política no país. As assembléias de bairros e os piqueteiros convocaram todos os setores populares e a população em geral para os protestos "contra estas eleições, contra à repressão e agressão do Estado e as empresas, e em defesa dos movimentos sociais: fábricas recuperadas, centros culturais e sociais ocupados, terras tomadas, hortas comunitárias, cooperativas de trabalho, etc.", diz a convocação popular. Desânimo Se os argentinos engajados em movimentos políticos e comunitários já estavam desanimados com estas eleições, o desânimo se aprofundou nas duas últimas semanas por causa da fábrica de roupas Bruckman, um símbolo emblemático de luta dos trabalhadores desempregados, movimentos populares, de organizações de direitos humanos, de associações dos bairros. A fábrica que estava sendo administrada e ocupada por cerca de 200 operários, há dois anos, foi invadida por uns 2 mil policiais armados que desalojaram seus ocupantes. Revoltados, os operários mantiveram plantão na porta da fábrica com a intenção de retomá-la mas acabaram entrando em confronto corpo-a-corpo com a polícia que não poupou cacetetes nem balas ou bombas de gás lacrimogêneo. Desde que a crise aguda começou a afetar a Argentina, em 2001, a Bruckman, em Buenos Aires, e outras cerca de 220 fábricas em todo o país foram fechadas e abandonadas por seus donos. Os operários as ocuparam, recuperaram a produção e colocaram as contas em dia, assim como os salários e, algumas delas, chegaram a contratar mais pessoal, como a Zanon que tinha 310 empregados quando foi fechada e hoje já conta com 360. São aproximadamente 1.500 empregados trabalhando sem seus ex-patrões nos mais diversos setores: imprensa, metalurgia, alimentos e até clínicas de saúde. Todas passaram a ser gerenciadas por cooperativas de trabalhadores, exceto Bruckman e Zanon, na província de Neuquém, cujos operários querem que as empresas sejam estatizadas, mas administradas pelos trabalhadores. Desde a desvalorização do peso, em janeiro de 2002, quando produzir na Argentina voltou a ser viável para os empresários, as fábricas recuperadas pelos trabalhadores voltaram a ser objeto de desejo daqueles que as fecharam. Uma chuva de ordens judiciais contra os operários começaram a cair e estas fábricas tornaram-se pequenos focos de guerra entre a polícia e os trabalhadores. Desobediência civil A convocação contra as eleições, como forma de desobediência civil, é admitida por seus organizadores. Os protestos ocorrem em meio a atividades culturais e a uma Assembléia Popular, onde se discute temas da atualidade dos movimentos sociais. A maioria das Assembléias e movimentos populares que convocaram a desobediência civil estão trabalhando há dois meses contra as eleições, por considerar que elas vão contra a reinvidicação popular dos dias 19 e 20 de dezembro de 2001, quando surgiu o panelaço que derrubou Fernando de la Rúa de que "Que Se Vayan Todos, Que no Quede ni Uno Solo" (que todos saiam e não fiquem nem um, ou seja, que todos deixem seus cargos e haja renovação geral). O movimento expressa o descontento à toda classe política governante. "Acreditamos que estas eleições, ganhe quem ganhe, não representam nenhuma saída aos problemas que a Argentina sofre, problemas provocados pela especulação financeira internacional, os saques das empresas multinacionais, a usura da dívida externa, e a cumplicidade e corrupão dos governantes de plantão", justifica a convocação. Os representantes dos movimentos populares dizem: "Não conhecemos a fórmula mágica para salvar nosso país e reconstruí-lo, somente sabemos de nossas práticas de democracia direta, e das conquistas que temos tido: mais de 100 fábricas recuperadas produzindo bens, trabalho, e dignidade, edifícios ocupados que depois de dois anos de abandono são abertos à comunidade, hortas comunitárias onde não só se produzem alimentos mas que se cultiva cooperação e se colhe uma nova relação entre o urbano com a natureza".