Manifestantes protestam contra governante da Eritreia

Na capital etíope, Adis-Abeba, cerca de 500 pessoas se reuniram para a manifestação. Quase 60 mil refugiados eritreus vivem na Etiópia. Kebrom afirma que o regime autoritário da Eritreia alista à força os jovens no Exército e mata os que se recusam a prestar serviço militar.

Já o autocrático governo da Etiópia mantém relações tensas com a Eritreia e por isso deu permissão para os manifestantes protestarem. As duas ex-colônias italianas lutaram uma longa guerra entre 1961 e 1993, quando formalmente a Etiópia aceitou a independência da Eritreia. As informações são da Associated Press.