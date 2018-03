Manifestantes protestam contra Putin na Rússia Centenas de manifestantes que se opõem ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, protestaram neste domingo na capital do país. O protesto foi organizado por um grupo de dissidentes que se separou do principal movimento de oposição russo. A oposição também planeja uma manifestação para esta segunda-feira, no aniversário de um ano do protesto ocorrido na véspera da posse de Putin, que provocou confrontos com a polícia. As informações são da Associated Press.