Manifestantes protestam em Paris contra lei para residência Milhares de pessoas participaram de uma manifestação neste sábado, 27, em Paris, para exigirem a concessão de permissões de residência para os imigrantes ilegais do país. A passeata, organizada por grupos anti-racismo, sindicatos trabalhistas e partidos políticos mais alinhados com a esquerda, marcou o 10º aniversário do confronto entre imigrantes e a polícia na Igreja de Saint-Bernard, em Paris. Os manifestantes protestaram contra uma nova lei mais rígida de imigração, que dificulta a obtenção de autorizações de residência. Os participantes também denunciaram o recente desalojamento de mais de 500 pessoas, a maioria delas imigrantes ilegais, que tinham invadido um alojamento universitário desativado em Cachan, no subúrbio de Paris. "Moradia, documentos e escolas já", eram as frases escritas nos banners carregados por mais de 508 pessoas desalojadas de seus abrigos na semana passada. Em agosto de 1996, a polícia invadiu a Igreja de Saint Bernard, no norte de Paris, onde cerca de 300 imigrantes clandestinos tinham se refugiado por dois meses.