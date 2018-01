Manifestantes queimam bandeiras dos EUA em Bogotá A visita do presidente americano, George W. Bush, à Colômbia, prevista para o dia 11, despertou na quarta-feira, 7, as primeiras reações públicas de rejeição, com a queima de várias bandeiras dos Estados Unidos numa praça do centro de Bogotá. As bandeiras foram incendiadas durante protestos convocados pelos setores de oposição ao governo do presidente Álvaro Uribe, considerado o principal aliado de Bush na região. A Grande Coalizão Democrática (GCD), que reúne os opositores colombianos, afirmou que cerca de 3 mil pessoas participaram do comício, na histórica Praça Bolívar, perto das sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além da Prefeitura da cidade. A manifestação foi convocada para protestar contra as políticas de Uribe e exigir o esclarecimento das denúncias de ligações de congressistas com paramilitares. Mas se desviou para a rejeição à visita de Bush. "Fora Bush", diziam alguns cartazes apresentados na praça. Outros exibiam mensagens contra o Tratado de Livre-Comércio (TLC) negociado entre os dois países e que depende de aprovação pelos seus Congressos. A GCD espera reunir no próximo domingo, 11, no centro de Bogotá, milhares de opositores, para um comício exclusivo de protesto contra Bush. A coalizão é formada pelos partidos de oposição a Uribe entre eles o esquerdista Pólo Democrático Alternativo (PDA), além das centrais operárias e movimentos sociais de camponeses, indígenas e intelectuais, entre outros.