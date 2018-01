Manifestantes querem proibição de aborto na Polônia Centenas de poloneses foram às ruas nesta quarta-feira, 28, para exigir uma lei que proiba o aborto em qualquer circunstância, incluindo casos de estupro ou incesto. Em duas marchas separadas, organizadas por uma rádio conservadora católica e afiliada ao partido de direita do país, manifestantes contra o aborto demonstraram apoio para que a Constituição aprove uma lei que não permita o aborto no país. O protesto, com bandeiras nacionais coloridas, banners e orações, contou com 4 mil pessoas na frente do Parlamento, enquanto era discutido questões sobre a Constituição. "Eu sou pela vida", disse Miroslawa Kledzinska, de 64 anos. "Deus dá a vida e ninguém tem o direito de tirá-la", acrescentou a manifestante. Segundo a lei polonesa, o aborto pode ser realizado até o décimo segundo mês de gestação e apenas em casos de estupro, incesto ou quando a mãe corre perigo de vida.