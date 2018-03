Manifestantes se agridem na chegada de Bové a Paris Dezenas de manifestantes pró-palestinos e pró-Israel entraram em choque nesta terça-feira no Aeroporto de Orly, em Paris, enquanto esperavam o retorno do líder antiglobalização francês José Bové, que se encontrou com Yasser Arafat em Ramallah. Jogando ovos e gritanto "Arafat assassino" ou "Sharon assassino", os manifestantes trocaram socos antes da chegada da polícia. Bové e outros 10 ativistas foram detidos pelas forças israelenses após o encontro com Arafat e expulsos de Israel.