Manifestantes se reúnem novamente em Burkina Faso

Os manifestantes invadiram o Parlamento na quinta-feira para evitar que os parlamentares votassem para permitir que Compaoré conseguisse mais um mandato. Em resposta, foi declarado estado de emergência, os militares anunciaram a dissolução do Parlamento e prometeram um

governo interino que inclua todas as partes. Compaoré afirmou que iria liderar o governo de transição até as eleições do próximo ano e, em seguida, abandonaria o poder.

Apesar da declaração do presidente, os manifestantes se reuniram novamente nesta sexta de manhã no, mas poucas forças de segurança podiam ser vistas. Não ficou imediatamente claro se os manifestantes têm novas demandas. Na quinta-feira eles saquearam e incendiaram o parlamento, atacaram gabinetes de ministros e saquearam lojas.

Os EUA elogiaram o anúncio de Compaoré de que haveria uma transição democrática, mas as imagens de violência no país alarmaram muitos na comunidade internacional. O enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) para a África Ocidental está viajando para o Burkina Faso nesta sexta-feira. Fonte: Associated Press