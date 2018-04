Manifestantes tailandeses prometem expandir protestos Manifestantes tailandeses provocaram hoje o fechamento do sistema de trens elevados de Bangcoc e prometeram expandir seus protestos de rua após semanas de demonstrações, as quais paralisaram a maior parte da capital. O primeiro-ministro, Abhisit Vejjajiva, disse esperar resolver a questão de forma pacífica ao mesmo tempo em que o governo cancelou a coleta de lixo no acampamento cercado, no distrito comercial da cidade, ocupado por milhares de manifestantes desde o mês passado.