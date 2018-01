Manifestantes tentam impedir ação de apoiadores de Marine Le Pen na França

Associated Press

Manifestantes no oeste da França tentaram impedir a passagem de ônibus levando apoiadores da candidata de extrema-direita às eleições presidenciais, Marine Le Pen. O grupo estava a caminho de um comício.

O confronto ocorreu neste domingo, 26, na cidade de Nantes, depois de 11 policiais terem sido feridos no sábado, 25, em enfrentamentos com ativistas que se opunham à presença de Le Pen na região. No protesto deste domingo, não houve registro de feridos.

Sebastien Chenu, do partido Frente Nacional, de Le Pen, afirmou em entrevista à rede de TV local que houve uma tentativa de impedir o grupo de passar sua mensagem. "Não vamos recuar", concluiu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Críticos alegam que a campanha anti-imigração de Le Pen é uma forma de racismo e reflete uma visão antidemocrática.

Pesquisas recentes sugerem que Le Pen pode vencer o primeiro turno das eleições, em abril, mas preveem que ela perderia no segundo turno.