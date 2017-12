Manifestantes tomam a capital da Bolívia Milhares de manifestantes vindos da cidade de El Alto e dos subúrbios pobres de La Paz praticamente tomaram o controle da capital da Bolívia, em meio ao som de fogos de artifício e a gritos pela renúncia do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. O comércio, os bancos e repartições públicas fecharam as portas temendo saques, mas não há notícia de incidentes graves. Uma massa interminável da manifestantes dirige-se ao palácio do governo, protegido por militares e policiais. Rádios pedem que os soldados não abram fogo contra a multidão.