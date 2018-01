Manifestantes tomam as ruas da Venezuela

Em Caracas, dezenas de milhares de opositores do governo tomaram vários quarteirões da cidade, no maior protesto realizado até agora contra o governo do presidente Nicolas do Maduro, que está há dez meses no poder. Em toda a cidade, uma multidão, formada majoritariamente por mulheres, estava vestida com camisetas e bonés de beisebol vermelhos, que representam a cor do Partido Socialista de Maduro.

Os protestos ocorrem depois de uma ofensiva de uma semana da oposição, que resultou na prisão do líder linha-dura Leopoldo Lopez e de dezenas de ativistas. Os líderes da oposição pedem que Maduro resolva problemas como o aumento da criminalidade e da inflação galopante ou renuncie. Fonte: Associated Press.