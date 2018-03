Manifestantes tomam as ruas de 5 regiões Milhares de peruanos protestaram ontem em cinco das 25 regiões do país pedindo melhor redistribuição dos lucros da exploração de recursos minerais. A onda de manifestações, que já dura três dias, é a primeira enfrentada pelo presidente peruano, Alan García, desde o início de seu mandato, em 2006. No sul, onde a rejeição a García é de 96%, os manifestantes chegaram a tomar três policiais como reféns por algumas horas.