Manifestantes tomam as ruas de Nova York contra Bush Dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas de Nova York neste domingo, véspera da convenção que lançará oficialmente a candidatura de Goerge W. Bush à reeleição, para protestar contra p atual governo dos Estados Unidos. Espera-se que até 250.000 pessoas passem em passeata diante do Madison Square Garden, onde os delegados do Partido Republicano estarão reunidos durante a semana para dar impulso à candidatura Bush. A polícia de Nova York informa que mais de 300 pessoas já foram presas, somente na noite de sábado, por desordem e outros incidentes ligados à festa republicana. Enquanto isso, o presidente segue defendendo seu papel na chamada ?guerra ao terror?. ?Não sou historiador, sou o cara que faz a história?, disse ele em entrevista à revista Time. Perguntado sobre o que aprendeu em quatro anos de mandato, o presidente disse ter descoberto que ?Washington é um lugar muito mais amargo, feio e dominado por interesses particulares do que jamais imaginei?.