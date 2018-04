Manifestantes tomam emissora de TV na Tailândia

Não havia informações sobre feridos com gravidade no local, uma sede de operações da Thaicom Public, único operador de satélite privado da Tailândia. Manifestantes marcharam para a área nesta sexta-feira em uma aparente tentativa de tomar as instalações para reiniciar as transmissões contrárias ao governo, interrompidas pelas autoridades ontem. Essa programação incluía uma emissora satélite chamada PTV, financiada pelos manifestantes, utilizada para mobilizar apoios pelo país. Não estava ainda claro se os manifestantes conseguiriam retomar as transmissões.

Muitos dos manifestantes são partidários do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, deposto em um golpe militar há quatro anos. Eles pretendem manter o protesto até o primeiro-ministro Abhisit Vejjajiva dissolver o Legislativo. Abhisit era contrário ao governo de Thaksin e foi eleito em uma votação do Parlamento, em 2008. O atual líder se recusa a antecipar as eleições gerais, mas pode fazer isso no fim do ano. As informações são da Dow Jones.