Manifestantes voltam à ruas de La Paz Dezenas de milhares de índios, fazendeiros e estudantes marcharam pelas ruas da capital da Bolívia, celebrando a queda do ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, levado à renúncia por semanas de passeatas e manifestações que deixaram mais dezenas de mortos. Muitos dos manifestantes desta segunda-feira disseram que pretendem manter o novo governo sob pressão. Centenas de populares foram às calçadas da cidade para saudar os participantes da passeata. ?Conseguimos nos livrar de Goni!?, disse o líder camponês Juan Tinkuta, referindo-se ao apelido do ex-presidente. ?Isso mostra que o povo adormecido começa a despertar?. As marchas recomeçam no dia seguinte à nomeação do ministério do novo presidente, Carlos Mesa, em sua maioria composto por economistas e intelectuais de pouca projeção em meio ao público.