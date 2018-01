Manifestantes xiitas são atacados no Iraque; dois mortos Homens armados ainda não-identificados abriram fogo contra o que parecia ser uma passeata pacífica em apoio ao clérigo radical Muqtada al-Sadr, líder da revolta xiita no Iraque. No tiroteio, duas pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas, informam testemunhas e um hospital local. O ataque ocorreu em Kufa, cidade ao norte de Najaf. Os manifestantes repetiam palavras de ordem em apoio a Al-Sadr e carregavam imagens do líder e do grão-aiatolá Ali Husseini al-Sistani, principal líder xiita moderado do Iraque, que retornou hoje ao país. Testemunhas disseram que os tiros pareciam partir de um posto da Guarda Nacional iraquiana.