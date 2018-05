Manifesto de 61 tribos da Líbia pede a queda de Kadafi

BENGHAZI - Várias tribos líbias pediram nesta quarta-feira, 27, o fim do regime do governante Muamar Kadafi, no mesmo dia em que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lançou mais um bombardeio contra tropas do governo líbio nas imediações da cidade de Misurata, controlada pelos insurgentes.

No total, 61 das 140 tribos da Líbia assinaram o manifesto, que foi divulgado simultaneamente em Benghazi, no leste da Líbia, e também em Paris, onde foi redigido pelo filósofo francês Bernard Henry-Lévi, partidário da insurgência líbia. "Diante das ameaças que pesam sobre a unidade do nosso país, diante das manobras e a propaganda do ditador e da sua família, nós solenemente declaramos: nada nos dividirá", diz o manifesto.

"A Líbia de amanhã, uma vez que o ditador tenha partido, será uma Líbia unida, com Tripoli como capital e onde estaremos livres para construir uma sociedade civil de acordo com nossa vontade". Lévy pressionou o presidente da França, Nicolas Sarkozy, para mobilizar apoio político e internacional para a insurgência na Líbia.

O manifesto das tribos líbias soma-se à pressão interna - dos rebeldes - e à externa - da comunidade internacional - para que Kadafi cesse a violência contra civis e deixe o poder. O ditador se recusa a renunciar e, além de enfrentar as tropas rebeldes, também tem de lidar com os ataques da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A aliança militar promove bombardeios contra alvos militares e estratégicos de Kadafi sob tutela de uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que autorizou a incursão militar para proteger os civis. As informações são da Dow Jones.