Manila irá cooperar com investigação de enviado americano O governo das Filipinas afirmou neste sábado, 24, que vai prestar toda a assistência ao enviado americano Eric John, que deve visitar o arquipélago em abril para investigar os assassinatos extrajudiciários no país atribuídos às forças de segurança. John é ajudante do escritório do secretário de Estado para assuntos da Ásia Oriental e Pacífico dos Estados Unidos. Ele já depôs no Senado americano sobre as supostas violações de direitos humanos nas Filipinas. "Somos aliados dos Estados Unidos na democracia e na proteção dos direitos humanos e ofereceremos transparência no assunto, tanto nos casos de violações por parte da esquerda revolucionária quanto por parte de alguns poucos soldados desorientados", disse o secretário de imprensa e porta-voz presidencial filipino, Ignacio Bunye. "O Departamento de Estado americano pode esperar toda a ajuda que for necessária para uma avaliação equilibrada do assunto", acrescentou Bunye. John visitará as Filipinas após o relatório do enviado das Nações Unidas Philip Alston, que acusou as Forças Armadas das Filipinas, de não cooperar na investigação dos crimes envolvendo alguns de seus membros. O comunicado informa ainda que uma equipe da União Interparlamentar (UIP), formada pela senadora mexicana Rosario Green, pela senadora canadense Sharon Castairs e pela secretária do comitê, Ingeborg Schwarz, chegará também em abril às Filipinas para investigar os assassinatos. As organizações de defesa dos direitos humanos e grupos da esquerda denunciam a morte de cerca de 800 ativistas no país, desde que a presidente Gloria Macapagal Arroyo assumiu o poder, em 2001. A maioria é atribuída às forças armadas As forças de segurança só reconhecem 115 assassinatos de ativistas e 26 de jornalistas durante o período.