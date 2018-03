Manobra pode excluir França de decisão da Otan Uma das opções da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para pôr fim ao bloqueio de França, Bélgica e Alemanha ao planejamento de ajuda militar à Turquia é retirar o debate do Conselho Atlântico (onde tomam parte os 19 membros) e levá-lo para o Comitê de Planejamento de Defesa, disseram diplomatas. A França não participa do comitê porque se excluiu desse setor da Otan há quase 40 anos. Os EUA, Turquia e demais aliados só teriam então de convencer Bélgica e Alemanha, que se mostram mais propensas ao diálogo. A Otan pode reunir-se de novo amanhã.