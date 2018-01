Mantida data das eleições na Holanda; milhares homenageiam Fortuyn Líderes holandeses concordaram em manter as eleições marcadas para a semana que vem, apesar do assassinato do candidato populista Pim Fortuyn, que marcou o fim da "inocência nacional". A polícia estava interrogando um holandês branco de 32 anos, detido com uma pistola minutos depois de Fortuyn, que defendia uma plataforma antiimigrantes, ser morto a tiros no estacionamento de uma estação de rádio. Em Roterdã, onde seu partido conquistou mais de 35% dos votos nas eleições locais há menos de dois meses, milhares de pessoas depositaram flores e acenderam velas na frente de sua casa. Centenas de seguidores do político assumidamente homossexual esperavam horas para assinar o livro de condolências na Prefeitura. Depois de reunir-se com líderes do partido de Fortuyn, o governo anunciou que as eleições gerais serão realizadas como programado, em 15 de maio, mas os partidos concordaram em não fazer campanha. A Lista de Pim Fortuyn, o nome do partido, dado em homenagem ao seu carismático fundador, anunciou que Fortuyn continuará no topo da cédula. Fortuyn, um acadêmico e ex-colunista, foi baleado pelo menos cinco vezes em Hilversum, cerca de 20 km a sudeste de Amsterdã, por um pistoleiro que, para a polícia, aparentemente agiu sozinho. A mídia holandesa identificou o suspeito como sendo Volkert van der G., que seria casado e tem um filho, e divulgou que ele trabalhava para um grupo chamado Ofensiva Ambientalista. A polícia confirmou ter encontrado na casa do suspeito cápsulas semelhantes às achadas na cena do crime, e literatura sobre o Meio Ambiente. O primeiro-ministro Wim Kok liderou um minuto de silêncio no Senado, e todos os partidos políticos denunciaram o assassinato como uma ameaça à democracia do país. São incertas as conseqüências da morte de Fortuyn na eleição. Alguns analistas acreditam que haverá muitos votos de simpatia para o partido de Fortuyn, que foi formado há apenas três meses, depois de ele ter sido expulso de outro partido, por ter feito ataques grosseiros a muçulmanos numa entrevista a um jornal. Outros especialistas dizem que o partido não tem ideologia e nem um líder que possa mantê-lo unido, e que os eleitores provavelmente não irão apoiar os desconhecidos que substituirão Fortuyn. Muitos holandeses afirmaram que o assassinato, o primeiro crime político da história moderna da Holanda, foi um golpe na imagem nacional de um país mais sensível, mais tolerante e menos violento que outros. "A Holanda entrou no século 21", avaliou o cientista político Galen Irwin, da Universidade de Leiden. "Isto acabou com o orgulho holandês". Amigos informaram hoje que o corpo de Fortuyn será enterrado temporariamente na Holanda e dentro de semanas será transladado para Provesano, a uns três quilômetros de San Giorgio della Rinchivelda, no noroeste da Itália, onde o político holandês tinha uma propriedade.