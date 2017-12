Manuel Rosales formaliza candidatura na Venezuela O principal candidato da oposição às eleições presidenciais na Venezuela, Manuel Rosales, registrou-se neste sábado para o pleito de dezembro. Rosales liderou uma marcha de milhares de seus partidários à sede do Conselho Eleitoral na capital, Caracas, onde formalizou a sua candidatura. O atual governador do Estado de Zulia, no oeste do país, que possui vastas reservas de petróleo, disse aos seus partidários que lutem por uma sociedade moderna. "Que ninguém sinta que está vencido, que todos saiamos às ruas para buscar a vitória do povo da Venezuela. Atrevam-se a sair e a lutar por uma sociedade moderna", disse Rosales à multidão. Em meados deste mês, várias facções da oposição venezuelana proclamaram Rosales seu único candidato a enfrentar o presidente Hugo Chávez, que mantém uma considerável liderança nas pesquisas de opinião. Chávez registrou sua candidatura no dia 12 de agosto. Vários dos principais candidatos da oposição abriram mão de uma eleição primária e 26 partidos apoiaram o nome do governador de Zulia para o pleito de dezembro. Pobreza Em seu discurso, Rosales ironizou recentes declarações de Chávez, de que tinha que "abraçar a pobreza". "Na Venezuela, os pobres têm que sair de baixo e progredir, e melhorar", afirmou. "Vou liquidar a pobreza porque vou distribuir a riqueza do petróleo." Desde a consagração de Rosales como candidato a enfrentar o atual presidente, Chávez vem insistindo que o seu único oponente é o governo dos Estados Unidos, já que a oposição representa os interesses de Washington. Rosales negou qualquer vinculação com os Estados Unidos. O candidato da oposição venezuelana também chamou o governo de Cuba de "antidemocrático", marcando um contraste com Chávez, que estabeleceu uma aliança com o presidente Fidel Castro. Rosales tem 54 anos de idade. Ele começou a carreira política no Partido da Ação Democrática, de centro-esquerda, e chegou ao governo de Zulia (em 2000 e 2004) à frente de sua própria agremiação, Movimento Novo Tempo.