Mao ofereceu 10 milhões de mulheres aos EUA

Em meio a uma discussão sobre comércio, em 1973, o líder chinês Mao Tsé-tung fez uma inusitada proposta ao secretário americano de Estado Henry Kissinger: enviar aos Estados Unidos 10 milhões de mulheres chinesas que o fundador da República Popular da China achava que estavam sobrando em seu país, o mais populoso do mundo. "O senhor sabe, a China é um país muito pobre", disse Mao a Kissinger, segundo um documento divulgado pelo Departamento de Estado. "Não temos muito. O que temos em excesso são mulheres. Então, se você as quiser posso dar algumas ao senhor, algumas dezenas de milhares." A oferta provocou risos entre os membros da delegação americana, que em nenhum momento pensaram que Mao poderia estar falando sério. Apesar de a conversa ter girado em torno de questões de interesse para os dois países, como a necessidade de aumentar o comércio bilateral, Mao continuou falando sobre o excesso de mulheres. Kissinger incentivou Mao, pensado que se tratava de brincadeira. Mas, então, o líder chinês começou a reclamar que seus compatriotas tinham muitos filhos e chegou ao ponto de manifestar o temor de que uma invasão soviética fosse bem-sucedida pelo fato de as mulheres não saberem lutar. "Então, você quer nossas mulheres chinesas?", insistiu Mao. "Podemos dar a você 10 milhões. Temos muitas mulheres, elas dão à luz muitos filhos e temos muitas crianças", disse o pai da revolução chinesa. Kissinger, após perceber que Mao estava falando sério, respondeu a seu anfitrião: "Temos de estudar isso." Diante da enxurrada de comentários misóginos, um conselheiro disse a Mao que se suas declarações fossem filtradas poderiam provocar um profundo mal-estar entre a população chinesa. Mao se viu obrigado a pedir desculpas à intérprete que estava traduzindo suas palavras e fez um acordo com Kissinger para que seus comentários ofensivos fossem retirados das gravações.