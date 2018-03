A imprensa americana continua marcando de perto os passos de Sarah Palin, candidata a vice do republicano John McCain. Ontem, o jornal New York Times, baseado na contabilidade da campanha de McCain, denunciou que a estilista Amy Strozzi, que trabalhou como maquiadora de Sarah, recebeu US$ 28 mil nas duas primeiras semanas de outubro. De acordo com o Times, Amy seria o integrante mais bem pago da equipe de McCain. Ela recebeu mais que os US$ 12,5 mil de Randy Scheunemann, assessor de política externa do republicano.