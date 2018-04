Máquina peronista Assessores - Funcionários do departamento de imprensa da Casa Rosada foram usados como assessores da campanha de Kirchner Propaganda - O site da presidência exibe discursos e fotos de Kirchner em plena campanha eleitoral. Na Província de Buenos Aires, a maior do país, o governador kirchnerista Daniel Scioli aumentou neste primeiro semestre em 90% a verba para anúncios de obras de seu governo em comparação com 2007 Helicóptero - Kirchner usou várias vezes o Sikorsky, o caro helicóptero da presidência, para deslocar-se até a Grande Buenos Aires. O helicóptero das forças de segurança também foi usado Autoridades - Marido de Cristina usa ministros de governo, especialmente o chefe de gabinete, Sergio Massa, e o ministro de Interior, Florencio Randazzo, como seus assessores especiais Presentes - Governo distribuiu eletrodomésticos em bairros pobres da Grande Buenos Aires. Em Florencio Varela e La Matanza foram entregues geladeiras, máquinas de lavar roupa, roupas e alimentos Massa de manobra - Milhares de argentinos que recebem subsídios do governo - sem recibos - são transportados em ônibus das prefeituras até os comícios, como ocorreu há dois meses, na Província de Catamarca, onde os aliados de Kirchner precisavam de reforço