Maquinista de trem diz que freios falharam O maquinista do trem que colidiu quarta-feira contra uma barreira no fim da linha na estação de Once, em Buenos Aires, deixando 51 mortos e 703 feridos, disse à polícia que uma falha nos freios causou o acidente. Marcos Antonio Córdoba, de 28 anos, afirmou em juízo que tentou frear duas vezes e depois recorreu ao freio de emergência. Acusado de negligência, ele declarou que era "habitual" haver falhas nos materiais dos trens.