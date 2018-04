Maquinista espanhol admitiu correr, diz testemunha

Segundo a testemunha, Garzón contou que "estava muito rápido" e "precisou frear, mas não conseguiu". Garzón, que está preso por suspeita de homicídio negligente, deverá depor ao juiz que lidera as investigações do acidente mais tarde neste domingo (28).

Pela manhã autoridades informaram que os especialistas forenses identificaram os três últimos dos 78 corpos das vítimas do descarrilamento. Os nomes não foram revelados, mas as famílias já foram comunicadas. As autoridades também disseram que sobreviventes e familiares podem recolher pertences que foram deixados pelas vítimas. Fonte: Associated Press.