Mar Del Plata sediará Cúpula das Américas em 2005 A cidade litorânea argentina Mar del Plata será a sede da IV Cúpula das Américas que será realizada em novembro de 2005. A escolha do local foi feita pelo próprio presidente Néstor Kirchner como parte de sua estratégia para divulgar os pontos turísticos do país de acordo com informações de fontes da Casa Rosada. Até o momento, desde que assumiu a presidência, em maio de 2003, a estratégia turística do governo argentino estava restrita à Patagônia, região natal de Kirchner. Para o encontro, segundo a Casa Rosada, já estão confirmados os presidentes George W. Bush, dos Estados Unidos, Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Vicente Fox, do México. De acordo com o chanceler Rafael Bielsa, o tema central da reunião será em torno da criação de emprego e a luta contra a pobreza: "Criar trabalho para enfrentar a pobreza e fortalecer a governabilidade democrática". Porém, o governo argentino que aproveitar a oportunidade para discutir uma agenda bilateral "positiva", incluindo assuntos relacionados a tecnologia , sociedade civil, educação, produção e temas sociais. Na chancelaria argentina se comenta a possibilidade que Bush faça uma visita oficial à Argentina antes da Cúpula das Américas, entre fevereiro e março do ano que vem. Porém, essa data ainda não foi confirmada pelo governo norte-americano. No dia 14 de dezembro, Bielsa terá uma reunião com o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, ocasião em que pretende confirmar a viagem de Bush à Argentina.