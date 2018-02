Marca "Bin Ladin" é revogada na Suíça O Instituto Federal de Propriedade Intelectual da Suíça anunciou hoje a revogação da marca de fábrica "Bin Ladin", que havia sido registrada por Yeslam Binladin, um meio-irmão do milionário saudita Osama bin Laden, considerado o autor intelectual dos ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. O motivo citado pelas autoridades suíças foi o de que a marca poderia ser considerada insultante. O nome foi registrado em 16 de agosto do ano passado pela "Falcon Sporting Goods", uma das empresas de Binladin. Ele disse que registrou a marca apenas para impedir que outras pessoas usassem o nome. Binladin, que vive na Suíça desde 1985, escreve o nome de maneira diferente para que não seja confundido com o famoso meio-irmão.