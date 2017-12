Marcha antiglobalização deve reunir 50 mil em Roma Mais de 50.000 pessoas são aguardadas em uma marcha antiglobalização marcada para amanhã em Roma, a dois dias do início da Cúpula da Organização da ONU para a Agricultura e a Alimentação (FAO). A marcha será pacífica, maciça e determinada e não haverá espaço para a violência", garantiu hoje Gianni Fabbris, porta-voz do grupo AltrAgricoltura e um dos responsáveis pela manifestação, que contará em sua primeira fila com a presença do ativista francês José Bové.