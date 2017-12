Marcha contra "todas as guerras" em Nápoles Entre oito e dez mil pessoas marcharam nesta quinta-feira pelas ruas de Nápoles em uma manifestação organizada por movimentos antiglobalização sob o lema "contra todas as guerras". A marcha foi encabeçada por um grupo de palestinos que levavam uma bandeira de sua pátria. Participaram também da manifestação diferentes movimentos antiglobalização, representantes do Partido da Refundação Comunista, grupos de desempregados e sindicatos de trabalhadores autônomos.