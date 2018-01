Marcha neonazista nos EUA gera tumulto e causa prisões Uma passeata organizada por neonazistas atraiu centenas de espectadores favoráveis e contrários às idéias dos manifestantes, no Estado do Missouri, nos EUA. A polícia usou sprays de pimenta para controlar a multidão e sete pessoas foram presas. Cerca de duas dúzias de estudantes neonazistas marchavam nas proximidades da Universidade de Missouri, protestando contra o suposto caráter marxista da instituição. Os manifestantes vestiam uniformes militares e carregavam cartazes com mensagens nazistas. A polícia local teve de intervir quando manifestantes e espectadores passaram a se provocar, gritando. Houve tumulto, mas ninguém ficou gravemente ferido, de acordo com fontes policiais.