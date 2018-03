Maremoto assola águas do norte das Filipinas

Um maremoto de 6,4 graus na escala Richter ocorreu neste domingo próximo às ilhas Batanes, no norte das Filipinas, mas as autoridades locais não informaram sobre vítimas ou danos materiais. O tremor foi sentido às 9h57 locais (22h de sábado de Brasília) 79 quilômetros ao sudoeste das ilhas Batanes e 222 quilômetros ao noroeste da cidade de Laoag, na ilha de Luzón. As informações são do serviço meteorológico dos Estados Unidos. O epicentro do maremoto foi localizado a uma profundidade de 22 quilômetros ao fundo do mar, nas coordenadas 20,11 graus norte e 121,31 graus leste. Não há risco de tsunamis. As Filipinas ficam sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica que sofre cerca de 7.000 tremores por ano, em sua maioria moderados. Em 26 de dezembro de 2004, um forte terremoto assolou a costa da ilha de Sumatra, na Indonésia, originando uma série de tsunamis que destruíram cidades de cerca de 12 países, causando a morte de 226.408 pessoas.