Maremoto de 6,7 graus provoca alerta de tsunami em Samoa O Centro de Alerta de Tsunami no Pacífico, com sede no Havaí, anunciou a formação de uma onda gigante em Samoa, no Pacífico Sul, em conseqüência de um maremoto de 6,7 graus nas escala de Richter. "A leitura do nível do mar indica a formação de um tsunami (onda gigante), com potencial destrutivo no litoral próximo ao epicentro", informou o centro, num comunicado de imprensa. A agência americana Earthquake Hazards Program disse que o tremor ocorreu às 3h22 (de Brasília), com o epicentro 307 quilômetros ao sul de Apis, a capital de Samoa, e a 43,9 quilômetros de profundidade. As autoridades e a imprensa da Nova Zelândia por enquanto não registram vítimas nem danos materiais graves. Samoa é uma pequena nação do Pacífico Sul, formada por duas ilhas principais (Savai e Upolu) e habitada por 177 mil pessoas. Em 26 de dezembro de 2004, um maremoto de 9,0 graus criou um devastador tsunami no noroeste da ilha indonésia de Sumatra, que causou a morte de 226.408 pessoas, a maior parte delas na Indonésia, Índia e Sri Lanka, segundo dados da ONU.